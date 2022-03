"Bolsonaristas estão mais engajados", diz presidente do Instituto Locomotiva

Apoie o 247

247, com CartaCapital - Apesar de não ser o primeiro colocado nas pesquisas, o presidente Jair Bolsonaro (PL) tem apoiadores com maior engajamento que o seu adversário Luiz Inácio Lula da Silva (PT), segundo avaliação do presidente do Instituto Locomotiva, Renato Meirelles, em entrevista nesta sexta-feira,18.

O instituto divulgou recentemente uma pesquisa que mostra que o eleitorado que se identifica como “extremista” passa de 30%: a extrema-direita reúne 18%, enquanto a extrema-esquerda angaria 13%.

“Os eleitores bolsonaristas estão mais engajados. Na prática, estão saindo mais à rua, ligando para mais gente, transmitindo mais mensagens pelas redes sociais. São eleitores que acreditam menos que a eleição está ganha, como acreditam os eleitores mais ligados à esquerda, que dão como certa a vitória de Lula”, afirmou.

Para Meirelles, “a capacidade de mobilização bolsonarista é maior que a capacidade de mobilização dos eleitores do Lula, não pelo seu tamanho, mas, hoje, pelo seu engajamento”. Segundo ele, isso começa a se refletir nas pesquisas em que Bolsonaro recupera algum terreno.

