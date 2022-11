Bolsonaristas fazem 22 interdições e 10 bloqueios em rodovias no Mato Grosso

Bloqueios são feitos por bolsonaristas inconformados com a eleição de Lula edit

247 - Bolsonaristas inconformados com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Presidência da República fazem neste domingo (20) 22 interdições parciais e dez bloqueios totais nas rodovias federais no Mato Grosso, informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF) em boletim no final desta manhã, segundo a Exame.

As manifestações golpistas ocorrem em Sorriso, Lucas do Rio Verde, Matupá, Campo Novo do Parecis, Campos de Júlio, Nova Mutum e Água Boa.

