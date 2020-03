Bolsonaristas fazem carreata da morte em Belém e terminam na delegacia

Motoristas foram detidos por infringir decreto que impõe quarentena no estado. Neste domingo, Jair Bolsonaro também quebrou a quarentena e circulou por cidades no entorno de Brasília edit

247 – Mais uma carreata de bolsonaristas que tentam impor a reabertura do comércio terminou em confusão. Neste domingo, um grupo de motoristas parou na delegacia, em Belém (PA), por infringir o decreto estadual que impõe a paralisação no estado.

"A Secretaria de Segurança (Segup) está orientada com a Polícia Militar, Polícia Civil e também o Detran, parar tomar todas as medidas que tenham que ser tomadas para não permitir que hajam essas aglomerações", disse o governador Helder Barbalho, do MDB. "Qualquer mobilização, qualquer movimentação, neste momento representa infração ao decreto que permite as pessoas circularem, mas sem aglomeração, como decidiu o Governo do Estado", completou.

Ontem, na Paraíba, bolsonaristas forma recebidos com ovos quando tentaram quebrar a quarentena (saiba mais aqui). Neste domingo, o próprio Jair Bolsonaro quebrou a quarentena, ao circular por cidades no entorno de Brasília (leia aqui).