Bolsonaristas fiéis representam hoje apenas 11%, diz Datafolha

"Para quem ficou surpreso com o número de manifestantes no último 7 de setembro, vale o alerta: o índice de eleitores que querem o impeachment [de Bolsonaro] é cerca de cinco vezes maior do que o de bolsonaristas fiéis", destaca texto da Folha de S. Paulo edit

247 - Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (16) mostra um cenário desfavorável para Jair Bolsonaro. Além do recorde de reprovação, que chega a 53%, "a maioria dos eleitores quer seu impeachment e o rejeita como candidato para 2022, uma disputa ainda liderada com folga por Luiz Inácio Lula da Silva (PT)", destaca a Folha de S. Paulo.

Em comparação com dezembro de 2020, o crescimento da reprovação a Bolsonaro totaliza 21 pontos percentuais. A queda nas taxas de ótimo ou bom soma 15 pontos.

O texto do jornal por trás do Datafolha ainda diz que "para quem ficou surpreso com o número de manifestantes pelas ruas do país no último 7 de setembro, vale o alerta: o índice de eleitores que querem seu impeachment e dos que o rejeitam como candidato à reeleição é cerca de cinco vezes maior do que o de bolsonaristas fiéis".

O levantamento, pela segmentação de escala elaborada, que considera variáveis como voto declarado, mostra que os bolsonaristas raiz correspondem atualmente a 11% dos brasileiros, número que já chegou a representar 17% no passado. Dentre este grupo, a maioria é formada por homens, com idade e renda acima da média da população.

