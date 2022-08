Bolsonaristas já comemoram ida de Ciro ao JN: "desequilibrado", mostrará que Bolsonaro é "paz e amor"

Líderes do Centrão avaliam que Bolsonaro conseguiu reverter sua imagem de autoritário e esperam que o pedetista se descontrole durante a participação no telejornal edit

247 - Lideranças do Centrão, bloco de sustentação do governo Jair Bolsonaro (PL) no Congresso Nacional, avaliam que a entrevista de Ciro Gomes (PDT) - visto pelos partido da base governista como um “desequilibrado” - ao Jornal Nacional, marcada para a noite desta terça-feira (23), servirá para consolidar e evidenciar a imagem de “paz e amor” que o atual ocupante do Palácio do Planalto teria passado na entrevista concedida por ele ao telejornal na segunda-feira (22).

De acordo com o líder da bancada evangélica, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), a resposta de Bolsonaro a uma pergunta feita pelo jornalista William Bonner, que questionou o apoio do Centrão ao seu governo foi comemorada por lideranças do bloco partidário. “Eu estava com alguns líderes da base que riram quando ele [Bolsonaro] disse a frase”, relatou o parlamentar ao site O Antagonista. A resposta de Bolsonaro à pergunta foi que Bonner o estaria “estimulando a ser um ditador”.

"Eles [William Bonner e Renata Vasconcellos] queriam que Bolsonaro governasse por decreto e sozinho? Aí sim, ele seria chamado de ditador", completou. O vice-líder do PL na Câmara, Capitão Augusto (SP), também adotou a mesma linha seguida por Cavalcante ao minimizar a participação do centrão no atual governo afirmando que Bolsonaro “compôs com o Congresso para governar, como qualquer presidente antes dele".

Ciro Gomes , com seus ataques incessantes a Lula, tem sido visto como uma linha auxiliar do bolsonarismo, fazendo uso inclusive de fake news atacar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que de acordo com as pesquisas de intenção de voto lidera a disputa presidencial.

