Bolsonaristas já preparam justificativa caso Bolsonaro migre para o PP de Ciro Nogueira

O PP destoa do discurso de Bolsonaro com críticas à "velha política" e contra a corrupção, já que este foi o partido mais citado na controversa Operação Lava Jato edit

247 - Com a provável ida do senador e presidente do Progressistas (PP), Ciro Nogueira (PI), para a Casa Civil, parlamentares bolsonaristas já preparam o discurso para justificar uma possível filiação de Jair Bolsonaro à sigla.

Um retorno ao PP, legenda a qual pertenceu por 11 anos, destoaria do discurso que levou Bolsonaro ao Palácio do Planalto, baseado em críticas contra a chamada "velha política" e a corrupção. O PP foi o partido mais citado na controversa Operação Lava Jato e é peça fundamental do Centrão.

Ouvido por Lauro Jardim, do jornal O Globo, o deputado federal Bibo Nunes (PSL-RS) dá o tom do que será a narrativa dos governistas: "o Bolsonaro é independente de qualquer partido. O partido dele é o Brasil. O partido mesmo fica em segundo plano".

