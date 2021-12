Bolsonaristas lavam mais roupa suja em público, desta vez com Janaína Paschoal e irmãos Weintraub

Apoie o 247

ICL

Metrópoles - A deputada estadual Janaína Paschoal (PSL-SP) levou um fora do ex-ministro da Educação Abraham Weintraub e do irmão dele, Arthur Weintraub, sobre uma possível chapa para as eleições de São Paulo no ano que vem.

Pelo Twitter, a parlamentar provocou o ex-integrante da Esplanada dos Ministérios sobre suposta declaração de que ele a enfrentaria nas eleições de 2022, o que desagradou os irmãos que apoiam o governo de Jair Bolsonaro (PL).

“@AbrahamWeint Abraham, li na OESTE que você disse ser meu adversário e de Tarcísio! O que é isso, companheiro? Bora reunir todos na mesma sigla! Tarcisio- Governador; Angela Gandra- Vice; Janaina-Senadora, Abraham líder de uma super bancada de federais e Arthur de estaduais”, sugeriu.

PUBLICIDADE

Pouco tempo depois, Abraham e Arthur refutaram qualquer possibilidade da chapa ventilada pela advogada.

“Primeiro, não sou seu companheiro. Aliás, isso é termo da esquerda! Quando era de seu interesse, você descobriu meu telefone e me ligou (não fui eu que te procurei). Agora twitta sobre sua decisão, querendo se impor. Achei sua postura muito falsa e interesseira”, escreveu o ex-ministro.

A opinião de Abraham foi endossada pelo irmão dele, Arthur, que ocupou assessoria especial da Presidência da República e foi tido como candidato a deputado estadual no estado.

PUBLICIDADE

“Não pedi o teu conselho. Tente ser você líder dos estaduais se conseguir se reeleger estadual”, resumiu.

Saiba mais

O domingo trouxe mais um episódio da briga via redes sociais entre bolsonaristas, protagonizada desta vez pelo blogueiro Allan dos Santos e pelo presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, tendo como pano de fundo as críticas recentes feitas pelo guru Olavo de Carvalho ao governo. A reportagem é do jornal O Globo.

Após Camargo ter ironizado o descontentamento de Olavo com Bolsonaro, Allan dos Santos, que é alvo de mandado de prisão no Brasil e teve contas bloqueadas pelo Twitter, se manifestou em seu canal no Telegram em defesa do guru. O blogueiro bolsonarista classificou a mensagem de Camargo de "idiotice", e atacou o presidente da Fundação Palmares:

PUBLICIDADE

"O Brasil pariu uma horda de analfabetos que se não estivessem na política, não seriam capazes de ensinar uma única e mísera coisa sequer. Vivem do salário que recebem do Estado e assim que dele sair não serão capazes de organizar um grêmio estudantil. Esse Sérgio Camargo é um deles. A idiotice que falou sobre o Prof. Olavo de Carvalho é a prova de que se não fosse o carguinho dele, ninguém nunca saberia quem é esse infeliz", escreveu Allan dos Santos.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE