Bolsonaristas lotam hotéis de Brasília para o 7 de setembro

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - A Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Distrito Federal (Abih-DF) informou nesta sexta-feira (3) que haverá uma ocupação de quase 100% da rede hoteleira brasiliense na próxima segunda-feira e no 7 de setembro, quando ocorrerão manifestações na cidade. Haverá uma manifestação do movimento Fora Bolsonaro e um ato a favor do golpe de Estado e fechamento do STF e é este último que está lotando os hotéis."Em nenhum feriado de 7 de Setembro houve uma mobilização em função de desfile, comemoração da independência, nada disso", afirmou o presidente da associação, Henrique Severien, a O Estado de S.Paulo . De acordo com Henrique, são poucas as vagas disponíveis em hotéis no Plano Piloto, região central de Brasília, para os dias 6 e 7, e todas correspondem a unidades de categoria superior, como suítes presidenciais. "A previsão é de 100% (de ocupação nos dias 6 e 7). Dia 8 é queda, uns 75%, 80%", afirmou.

Ao reforçar o ineditismo do feriado deste ano, Henrique Severien lembrou que Brasília costuma ficar vazia durante o feriado de 7 de Setembro, quando normalmente os habitantes da cidade viajam para outros Estados. "A cidade fica vazia por conta da ausência de agenda política", disse.

Jair Bolsonaro participará da manifestação de Brasília pela manhã e seguirá para São Paulo, onde estará no ato da avenida Paulista.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes do 247 e assista:

PUBLICIDADE