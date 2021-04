Bolsonaristas organizam ato de protesto contra senador Randolfe

Chamado de "bosta" por Bolsonaro, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), é alvo de protestos por defensores do decreto de armas do presidente da República edit

247 - Defensores da flexibilização do uso de armas no Brasil decidiram fazer uma manifestação no Amapá contra o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP).

Randolfe se opõe à flexibilização do uso de armas proposta por Bolsonaro.

A jornalista Mônica Bergamo destaca em sua coluna na Folha de S.Paulo que a organização do protesto coincide com a divulgação da conversa em que Jair Bolsonaro diz ao senador Jorge Kajuru (Cidadania-GO) que “vou ter que sair na porrada com um bosta desses”, referindo-se a Randolfe.

Os CACs (clubes de caçadores, atiradores e colecionadores de armas) foram convocados para a reunião organizadora do protesto.

