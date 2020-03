Bolsonaristas promovem ataque maciço a Rodrigo Maia

Os partidários de Jair Bolsonaro estão atacando o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), com a Hashtag #euqueromaianacadeia edit

247 - As redes sociais neste sábado (7) estão bombando com a Hashtag #euqueromaianacadeia, organizada por bolsonaristas.

A campanha faz parte da convocação do ato de 15 de março, quando os partidários do governo de extrema-direita irão às ruas para exigir o fechamento do Congresso Nacional.

Nos últimos dias a polêmica entre Maia e o governo se acirrou. Em palestra nesta sexte-feira (6) no Instituto FHC, o presidente da Câmara disse que a responsabilidade pela não realização das reformas é do governo, que "promete muito e não entrega".

Maia acusou também o governo de Bolsonaro de alimentar uma rede de fake news.