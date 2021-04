Bolsonaristas reeditam "marcha da família" e fazem buzinaço em frente a hospital (vídeo)

Revista Fórum - Bolsonaristas saíram às ruas em algumas cidades brasileiras, incluindo Brasília (DF), na manhã deste domingo (11), para reeditar a “Marcha da Família com deus pela Liberdade”, que acabou dando respaldo aos militares para o golpe de março de 1964.

Chamado de “Marcha da Família Cristã pela Liberdade”, o movimento deste domingo prega a abertura de templos religiosos em pleno pico da pandemia no país, após a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de proibir os cultos presenciais, e sai em defesa do presidente Jair Bolsonaro e de suas críticas às medidas restritivas.

Com faixas, cartazes e bandeiras, os manifestantes acusaram prefeitos e governadores de implantarem uma “ditadura” com as medidas restritivas. Em meio a pregações e orações, eles também defenderam o “tratamento precoce” contra a Covid-19, prática que não tem eficácia contra a doença e que não é recomendada por especialistas. Em várias dessas manifestações, parte dos presentes não usava máscara de proteção.

Marcha da família pela liberdade com buzinaço perto da Maternidade de Campinas.

Pessoal nos prédios começaram a bater panela pra eles. pic.twitter.com/IlVCWpu9G1 April 11, 2021

