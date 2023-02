Bolsonaristas se articulam para proibir procedimentos de transição de gênero para crianças e adolescentes

Somente no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo há 280 menores de idade em procedimentos de transição de gênero edit

Apoie o 247

ICL

247 - O deputado federal bolsonarista Otoni de Paula (MDB-RJ) quer instalar uma CPI para investigar procedimentos de transição de gênero em crianças e adolescentes no Brasil. Ele já está colhendo assinaturas para instalar a comissão.

"Contraditoriamente, crianças não podem trabalhar nem contrair matrimônio, mas podem ser submetidas a alterações corporais irreversíveis", justifica o parlamentar, conforme Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo.

Seu colega na casa Mario Frias (PL-SP) apresentou um projeto de lei (PL) para proibir as cirurgias e bloqueadores hormonais.

“Essa proposição é um grito de socorro das nossas crianças visando um crescimento sadio e livre de ingerências dogmáticas e ideológicas quaisquer, nesse sentido é importante garantir por lei que fatores externos não afetarão o desenvolvimento natural de sua sexualidade”, justifica Frias no PL.

Ambas as iniciativas ocorrem após uma reportagem do G1 indicar que há 280 menores de idade em procedimentos de transição no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo: 100 são crianças entre os 4 e os 12 anos e 180 são adolescentes de 13 a 17 anos.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.