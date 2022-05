Bolsonaristas se confundem no cercadinho e celebram redução inexistente no preço da gasolina (vídeo)

Apoie o 247

Carta Capital - Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro se confundiram com uma declaração do ex-capitão nesta terça-feira 24 e comemoraram uma inexistente redução nos preços dos combustíveis. O episódio ocorreu durante interação no cercadinho do Palácio da Alvorada.

Bolsonaro criticava adversários que planejam reduzir o preço da gasolina. “Sempre aquele discurso fácil, salvar, ajudar. A gasolina vai voltar a 3 reais o litro. Está no mundo inteiro 12, só aqui vai voltar a 3 reais”, disse. Na sequência, foi interrompido por gritos de celebração de seus militantes.

“Não, espera aí, espera aí”, acrescentou Bolsonaro, tentando contornar a situação, ao que outra apoiadora completou: “Isso é o que dizem”.

Leia a íntegra na Carta Capital.

