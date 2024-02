Bolsonaristas temem denúncia de Gonet no dia 31 de março, que marca 60 anos do golpe

Apoie o 247

247 – Lideranças do bolsonarismo estão apreensivas com a possibilidade de uma denúncia do procurador-geral da República, Paulo Gonet, no dia 31 de março de 2024, que marca os 60 anos do golpe de 1964, segundo informa o colunista Lauro Jardim, do Globo .

O temor se fundamenta na iminência de prestação de contas à Justiça por parte de Jair Bolsonaro e outros integrantes de seu círculo próximo. Há evidências substanciais que sugerem o envolvimento do ex-presidente em uma tentativa sistemática de suprimir o estado democrático, incluindo o uso de coação e violência.

As investigações da Polícia Federal, conduzidas sob a ordem do ministro Alexandre de Moraes, têm revelado fatos graves, incluindo o comprometimento de oficiais de alta patente e civis em uma conspiração golpista para subverter as eleições de 2022.

O vídeo da reunião de 5 de julho de 2022, onde Bolsonaro incitou ao golpe, é considerado uma das evidências cruciais. A campanha presidencial pelo golpe, que incluiu ações como bloqueios de estradas e invasões, é interpretada como uma extensão das ordens do ex-presidente.

