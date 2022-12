Bolsonaristas terroristas mentem e usam vídeo de 2020 para acusar esquerda de ataques à PF

Apoie o 247

247 - Bolsonaristas vêm compartilhando um vídeo descontextualizado de 2020 para argumentar que os ataques desta segunda-feira (12) foram feitos por infiltrados contra o atual presidente. No vídeo, uma cobradora de ônibus relata um ataque ao veículo. Ela diz que um homem ateou fogo e gritou: “Fora, Bolsonaro”. O caso, no entanto, aconteceu há dois anos. As informações são do portal Metrópoles.

Nas redes sociais, contas com milhares de seguidores reproduzem a mentira. Deputado federal eleito por Goiás, Gustavo Gayer (PL) escreveu: “Acabou a narrativa!”. Ele já chegou a ser banido do Twitter por divulgação de notícias falsas. Uma usuária da plataforma que prega apoio a Bolsonaro, com 380,4 mil seguidores, fomentou a fake news e atacou opositores. “Ora, ora, ora. Segundo testemunha, o terrorista que colocou fogo no ônibus na noite de ontem em Brasília realmente gritou ‘Fora, Bolsonaro’. Covardes e imundos!”.

Outro usuário, que se diz “conservador e patriota”, publicou o mesmo relato descontextualizado. “A cobradora de um dos ônibus incendiados em Brasília relata o que viu. O responsável pelo crime gritou ao final: ‘Fora, Bolsonaro!’

