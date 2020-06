Bolsonaristas voltam a espalhar fake news: uma falsa foto de ministro do STF com Fidel

Os bolsonaristas continuam espalhando fake news, apesar das investigações em curso na Justiça sobre essa prática criminosa. Estão divulgando nas redes sociais uma suposta foto do ministro do STF Marco Aurélio Mello com o líder histórico da revolução cubana, Fidel Castro edit

247 - A foto que os bolsonaristas espalharam em grupos de Whatsapp de um suposto encontro do ministro do STF Marco Aurélio Mello, quando jovem, com Fidel Castro é na verdade de um jornalista com o líder da revolução cubana.

O ministro Marco Aurélio ri e ironiza da divulgação da fake news que insinua ser ele um comunista. “Se eu fosse, o Golbery [do Couto e Silva] não seria meu compadre”, diz, segundo a jornalista Mônica Bergamo.

Golbery foi durante a ditadura militar chefe da Casa Civil dos governos de Ernesto Geisel e João Figueiredo. Foi um dos criadores do Serviço Nacional de Informações, SNI, órgão e espionagem do regime militar.

Golbery era padrinho de batismo de uma das filhas do ministro, Renata. Já o ex-ministro Jarbas Passarinho (1920-2016) batizou outra filha dele, Cristiana.​

