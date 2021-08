Bolsonaro acena ao Centrão com mais quatro ministérios

Revista Fórum - Jair Bolsonaro ofereceu mais quatro ministérios para o centrão. De acordo com a coluna de Lauro Jardim, ainda não há definição de quais ministérios seriam. O certo mesmo é que dois iriam para o Senado e outros dois para a Câmara.

Um dos líderes afirmou que o grupo não deixa o governo tão cedo: “Antes de 2 de abril, ninguém sai”. A data é o prazo final para a desincompatibilização de quem disputará as urnas de outubro.

O grupo, por sua vez, está empenhado em apaziguar a crise política. Os ministros do governo próximos do centrão tentam fazer acontecer o encontro entre os Três Poderes que foi cancelado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, em meio aos ataques do chefe do Executivo ao Judiciário.

