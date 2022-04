Bolsonaro aciona Abin para escolher nomes para a Petrobrás

Apoie o 247

247 - Após a recusa do lobista Adriano Pires e Rodolfo Landim de ocupar os cargos na presidência e no conselho, respectivamente, por conflitos de interesses, o governo colocou até a Abin (Agência Brasileira de Inteligência) para fazer um pente-fino rigoroso no nome dos indicados para a presidência da Petrobrás e para o Conselho de Administração da empresa antes de anunciá-los publicamente.

De acordo com reportagem do G1, Jair Bolsonaro ficou irritado com as desistências e com a dificuldade de encontrar nomes e não quer nem pensar na hipótese de uma nova indicação não ser aprovada ou dos nomes mais uma vez recusarem os cargos.

Ainda segundo a reportagem, o governo quer indicar os nomes ainda nesta semana, antes da assembleia do dia 13 que irá aprovar o novo Conselho de Administração da estatal.

Os nomes já foram escolhidos, mas para evitar vazamentos, apenas Bolsonaro e o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, sabem os nomes.

