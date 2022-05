Bolsonaro acusa Pacheco de ser "parcial" por defesa do STF (vídeo)

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro demonstrou insatisfação com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), ao afirmar que apesar de ter apoiado sua eleição à Presidência da Casa Legislativa, o político tem adotado uma postura “parcial” em relação ao Supremo Tribunal Federal (STF).

“Não vou negar que apoiei [Rodrigo Pacheco], não esperava que ele fosse ser tão parcial como está sendo ultimamente. Não quero atrito com ele, mas uma parcialidade enorme”, disse Bolsonaro em entrevista à TV Correio da Manhã, de Petrópolis, Rio de Janeiro.

“A gente vê na mídia e ele diz que está protegendo o STF. Não é atribuição nossa proteger o outro poder, é tratar com dignidade e isenção, como propriamente diz nossa Constituição. O poder mais forte do momento, da República, é o Supremo”, completou Bolsonaro.

Nas últimas semanas, Pacheco vem defendendo o sistema eleitoral e o STF dos seguidos ataques feitos por Jair Bolsonaro e seus seguidores contra o sistema eleitoral.

No caso mais recente, o presidente do Senado se posicionou de forma contrária à notícia-crime apresentada pelo atual ocupante do Palácio do Planalto contra o ministro do STF Alexandre de Moraes.

Segundo Pacheco, a ação era “mais um episódio de anormalidade institucional”. O pedido para que Moraes fosse investigado acabou sendo rejeitado pelo relator do caso na Corte, ministro Dias Toffoli. Diante da negativa, Bolsonaro recorreu à Procuradoria-Geral da República (PGR).

Veja no vídeo o momento da crítica de Jair Bolsonaro.

