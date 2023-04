Bolsonaro admite a interlocutores que cometeu "erros políticos" ao longo do mandato

Ex-mandatário teria admitido que cometeu erros ao montar o seu governo e de ter ouvido demais alguns ministros, além de ter "apertado demais" as rusgas com o Judiciário edit

247 - A aproximação do julgamento pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que poderá torná-lo inelegível tem levado Jair Bolsonaro (PL) a admitir que cometeu “certos erros” ao longo dos seus quatro anos de mandato à frente do Executivo Federal.

Segundo a coluna da jornalista Bela Megale, de O Globo, o ex-mandatário tem se queixado aliados que cometeu “erros políticos” ao montar a sua equipe de governo, além de ter ouvido demais alguns ministros e de ter “apertado demais” as rusgas com o Judiciário.

De acordo com a reportagem, “entre as figuras que o ex-presidente cita nominalmente está Onyx Lorenzoni, que ocupou quatro ministérios durante seu mandato. Outro nome que Jair Bolsonaro passou a se queixar de ter ouvido foi o do ex-ministro de Minas e Energia, o almirante Bento Albuquerque”.

A irritação com Albuquerque teria vindo à tona em meio ao escândalo das joias sauditas que o ex-mandatário tentou se apropriar após integrantes de uma comitiva do então ministro de Minas e Energia tentarem introduzir legalmente os objetos no território nacional. “Bolsonaro culpa o militar pelo caso que o dragou”, destaca a reportagem.

Ainda segundo aliados, Bolsonaro também estaria arrependido de ter “apertado demais” brigas com o Poder Judiciário, “apesar de não admitir o erro explicitamente”.

