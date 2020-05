Bolsonaro admite atrasar 'um pouco' a data de aplicação do Enem

Jair Bolsonaro afirmou nesta manhã de quarta-feira (13), na saída do Palácio da Alvorada, que “se for o caso, atrasa um pouco, mas tem que ser aplicado esse ano” edit

247 - Após o ministro da Educação, Abraham Weintraub, persistir na proposta de não adiar as datas de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2020, Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira (13) que pode atrasar “um pouco” a realização da prova. A informação é do jornal O Globo.

Na saída do Palácio da Alvorada, durante entrevista concedida a jornalistas, Bolsonaro declarou sobre as datas de aplicação do Enem que “se for o caso, atrasa um pouco, mas tem que ser aplicado esse ano”. “tô conversando com Weintraub, né?”, acrescentou.

