Bolsonaro admite chance de ficar inelegível e fala sobre possível prisão

Ex-chefe do Executivo participou de evento em Orlando, nos EUA, e comentou possíveis consequências legais da reunião golpista com embaixadores em julho de 2022

247 - Durante um evento para empreendedores brasileiros em Orlando, nos Estados Unidos, na noite desta terça-feira (14), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) reconheceu a possibilidade de ficar inelegível até as eleições de 2026 e também comentou o cenário de uma eventual prisão: "arbitrariedade". A informação é do jornal O Globo.

O ex-ocupante do Palácio do Planalto mencionou o assunto ao abordar as consequências legais da reunião golpista com embaixadores de julho do ano passado : "existe a possibilidade de inelegibilidade sim, mas a questão de prisão só se for arbitrariedade".

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro também esteve presente no evento após sua chegada ao país, em seu primeiro encontro com Jair após o escândalo das joias sauditas. No entanto, Bolsonaro não foi questionado sobre o caso por seus apoiadores.

O ex-chefe do Executivo ainda reiterou sua defesa dos manifestantes golpistas presos durante os atos terroristas que resultaram na invasão e vandalização da sede dos Três Poderes em Brasília, em 8 de janeiro. Ele também reafirmou a teoria de que havia pessoas infiltradas.

