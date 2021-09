Bolsonaro admite: comida era mais barata na era Lula

Apoie o 247

Fórum - Apesar de prometer que sua live desta quinta-feira (30) seria sobre os mil dias de governo, o presidente Jair Bolsonaro não conseguiu esconder o desespero diante da alta da inflação e do preço dos combustíveis. Bolsonaro passou mais da metade da transmissão falando sobre isso, arrumando mil culpados, e acabou admitindo que nos governos Lula e Dilma Rousseff a comida era mais barata.

“Muita gente quer que esse pessoal que fazia essas barbaridades volte pro governo. ‘Ah, naquele tempo estava mais barata’. Tava mais barata sim, mas tivemos a tal da pandemia que influenciou a inflação no mundo todo”, disse o presidente em live. Dessa maneira, Bolsonaro admitiu que a comida era mais barata com Lula e Dilma.

Durante a live, Bolsonaro ainda tentou se isentar da responsabilidade culpando o Teto de Gastos, estabelecido em 2016, com voto favorável dele. “Naquele tempo também não tinha a PEC do Teto, dava um subsídio, um vale gás. Mas tem o lado bom, você mantem a saúde fiscal do país”, disse, em tom elogioso.

