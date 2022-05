Bolsonaro admite que Carlos administra seu Twitter

Apoie o 247

247 - Em transmissão ao vivo nesta sexta-feira (27), Jair Bolsonaro (PL) admitiu o que já não era novidade para ninguém: é seu filho Carlos Bolsonaro (Republicanos), vereador do Rio de Janeiro, quem administra suas redes sociais.

Bolsonaro afirmou que as postagens em suas páginas são escritas por Carlos. “O que se faz o tempo todo? Se atira em cima do Carlos Bolsonaro, meu filho. Revira a vida dele de toda a maneira, coloca ele de cabeça para baixo e chacoalha o tempo todo. Por quê? Porque ele é um dos coordenadores, o coordenador mais importante das minhas mídias sociais. É o Carlos, sim. As matérias passam pelo meu crivo. Eu não posso ficar escrevendo. Quantas vezes eu ligo dizendo: ‘o assunto é esse’ e as ideias são essas. E ele rascunha ali, voltou, aprovado, vai".

A disseminação de desinformação pelas redes sociais é, desde a campanha de 2018, uma das principais armas políticas do clã Bolsonaro.

