Bolsonaro admite que não tem apoio popular para acabar quarentena

Jair Bolsonaro reconheceu nesta quinta-feira (2) que não tem apoio popular suficiente para determinar uma reabertura da atividade comercial no país

247 - Embora dizendo que pode tomar a decisão de acabar com a quarentena, Bolsonaro admitiu que não conta com o apoio maior da sociedade. "Eu só posso posso tomar certas decisões com o povo estando comigo", afirmou.

Bolsonaro defendeu que, a partir da próxima segunda-feira (6), estados e municípios determinem uma reabertura gradual da atividade comercial, informa o jornalista Gustavo Uribe na Folha de S.Paulo.



