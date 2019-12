'Bolsonaro age por vingança e abusa do poder', diz Erika Kokay sobre possível veto ao fundo eleitoral

"Ao dizer que vai vetar fundo eleitoral para atingir PT e PSL, Bolsonaro: fere a impessoalidade do cargo; veta fundo que ele mesmo encaminhou; age por vingança para penalizar adversários políticos; abusa do poder com objetivo de influenciar o processo eleitoral", disse Erika Kokay (PT-DF) edit

247 - A deputada federal Erika Kokay (PT-DF) criticou as declarações de Jair Bolsonaro que indicou em encontro com apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada, que vai vetar o fundo eleitoral apenas para prejudicar o PT e o sua antiga legenda, o PSL.

"Ao dizer que vai vetar fundo eleitoral para atingir PT e PSL, Bolsonaro: fere a impessoalidade do cargo; veta fundo que ele mesmo encaminhou; age por vingança para penalizar adversários políticos; abusa do poder com objetivo de influenciar o processo eleitoral", disse a parlamentar em sua página no Twitter.

Na manhã desta quarta (18), Bolsonaro consultou apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada, se deveria sancionar ou vetar o novo fundo eleitoral aprovado pelo Congresso Nacional nesta terça, no valor de R$ 2,034 bilhões.

A consulta fez uma provocação aos partidos que mais seriam beneficiados pelo fundo, por terem as maiores bancadas na Câmara e no Senado, o PT, principal adversário político de Bolsonaro, e o PSL, pelo qual se elegeu, mas já deixou após brigas internas.

"Vamos supor que seja aprovado. O PT vai ganhar R$ 200 milhões para fazer campanha no ano que vem. Aquele pessoal do PSL lá, que mudou de lado, também vai pegar R$ 200 milhões", disse Bolsonaro.