Bolsonaro agora diz que não recebeu a propina em joias que ele próprio pressionou para liberar na Receita

247 — O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) negou, em declaração à CNN Brasil, ilegalidades em relação a joias enviadas como presentes pela Arábia Saudita. “Estou sendo acusado de um presente que eu não pedi, nem recebi”, afirmou. “Não existe qualquer ilegalidade da minha parte. Nunca pratiquei ilegalidade. Veja o meu cartão corporativo pessoal. Nunca saquei, nem paguei nenhum centavo nesse cartão”, declarou.

No entanto, no dia 28 de dezembro de 2022, o próprio Bolsonaro enviou um ofício ao gabinete da Receita Federal para solicitar que os bens fossem destinados à Presidência da República. As joias foram apreendidas por agentes da Receita Federal no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, uma vez que é obrigação declarar ao órgão qualquer bem que entre no Brasil que passe de US$ 1 mil. A apreensão ocorreu no dia 26 de outubro de 2021.

Os itens, avaliados em R$ 16,5 milhões, foram retidos pela Receita Federal quando um então assessor do ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, as trazia de uma viagem institucional feita à Arábia Saudita.

