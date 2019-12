Bolsonaro agrada sua base de PMs e acaba com prisão disciplinar

Um mais um gesto para agradar os policiais militares Bolsonaro sancionou nesta sexta projeto que acaba com a prisão disciplinar para PMs e bombeiros; nesta semana ele já havia assinado indulto para policiais militares e agentes de seguranças condenados por crimes culposos edit

247 e BBC - Em mais um afago para as PMs, de cuja base saem boa parte dos quadros para as milícias em todo o país, Jair Bolsonaro sancionou nesta sexta-feira (27) uma lei que extingue a pena de prisão para policiais militares e bombeiros como punição para faltas disciplinares.

A prisão disciplinar é o segundo tipo de punição mais grave para os militares, ficando atrás apenas do licenciamento. Esse tipo de punição, no entanto, não pode ultrapassar um período de 30 dias. O regulamento disciplinar do Exército classifica mais de 100 atitudes como transgressão —entre elas, deixar de comunicar ao superior a execução de uma ordem recebida, faltar ou chegar atrasado sem justo motivo e disparar arma por imprudência ou negligência.

A decisão de Bolsonaro é o segundo aceno aos PMs em uma semana. Ele já havia assinado um decreto para conceder indulto natalino a policiais e agentes de segurança pública que cometeram crimes culposos —quando não houve a intenção de matar. O indulto também é válido para militares que cometeram crimes culposos em operações de GLO (Garantia da Lei e da Ordem).

De acordo com o texto que acaba com a prisão disciplinar, os Estados e o Distrito Federal têm o prazo de 12 meses para implementar a mudança em suas legislações estaduais referentes ao Código de Ética e Disciplina de suas polícias militares e corpos de bombeiros.

A nova lei estabelece que serão observados, dentre outros, os seguintes princípios na determinação das sanções disciplinares a PMs e bombeiros: dignidade da pessoa humana; presunção de inocência; devido processo legal; contraditório e ampla defesa; e vedação de medida privativa e restritiva de liberdade.