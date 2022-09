Bolsonaro agride o povo brasileiro e diz que único problema do Brasil é o PT

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro voltou a agredir o povo brasileiro e o Partido dos Trabalhadores ao afirmar m durante um comício em Londrina (PR), na noite da sexta-feira (16), que o PT é "o único problema que temos no Brasil" e que o partido é formado por pessoas que vieram dos "rincões" e dos "grotões".

"[O Brasil é] um país que não tem problemas outros. O único problema que nós temos aqui é o PT, composto de pessoas que vieram dos rincões, dos grotões, daqueles locais onde nada poderia sair dali a não ser esse tipo de gente", disse Bolsonaro, de acordo com o jornal Folha de S. Paulo. "Onde está o mal, lá está o PT. Onde tem corrupção, lá estava o PT. Onde está tudo o que não presta, lá está o PT", disse mais à frente.

A menos de duas semanas das eleições, Bolsonaro vem subindo o tom dos ataques contra o PT e seus eleitores em uma tentativa de reverter o desempenho ruim que vem registrando nas pesquisas de intenção de voto. De acordo com a última pesquisa Datafolha, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a disputa presidencial com 48% votos válidos no primeiro turno. Jair Bolsonaro ficou em segundo lugar, com 36%, e Ciro Gomes (PDT) em terceiro, com 8%.

Nos votos totais, Lula manteve os 45% e Bolsonaro caiu um ponto percentual. No segundo turno, o petista tem mais de 15 pontos percentuais de vantagem sobre o candidato do PL.

A pesquisa, feita entre terça (13) e esta quinta-feira (15), ouviu 5.926 eleitores em 300 municípios. A pesquisa, contratada pela Folha e pela TV Globo, está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-04099/2022.

