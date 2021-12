Bolsonaro amarga queda de popularidade enquanto Lula cresce nas redes sociais, aponta FGV

Dados da FGV apontam para uma forte queda de Bolsonaro em todas as plataformas, em especial no Twitter, onde já empatou tecnicamente com Lula edit

247 - Monitoramento da Fundação Getúlio Vargas mostra que Jair Bolsonaro tem cada vez menos terreno nas redes sociais, enquanto o ex-presidente Lula ameaçarem sua liderança no Twitter e Ciro Gomes no Youtube. A informação é do jornal Folha de S. Paulo.

Os dados do estudo apontam para uma forte tendência de queda de Bolsonaro em todas as plataformas, em especial no Twitter, onde já empatou tecnicamente com Lula, e no Youtube, onde perdeu a liderança para Ciro em três das sete semanas monitoradas.

A FGV analisou 82,2 milhões de interações nos perfis oficiais de Bolsonaro, Lula, Ciro e outros players da política entre os dias 1º de novembro e 19 de dezembro.

O Instagram também foi monitorado pela fundação. Segundo o estudo, a plataforma também registra uma aproximação do engajamento de Lula ao de Bolsonaro.

Segundo o jornal, a alta foi puxada pela participação do ex-presidente no podcast Podpah, com audiência recorde para o formato nas redes.

