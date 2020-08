Bolsonaro ameaça “encher” repórter de “porrada” e internautas cobram Folha por comparação a Dilma

Em editorial com o título "Jair Rousseff, jornal colocou Bolsonaro e Dilma como dois lados da mesma moeda; um dia depois, presidente ameaça jornalista com agressão física edit

Revista Fórum - A Folha de S. Paulo foi o primeiro veículo a noticiar, na tarde deste domingo (23), a ameaça explícita que o presidente Jair Bolsonaro fez a um repórter do jornal O Globo. Questionado sobre os depósitos de Fabrício Queiroz na conta da primeira-dama Michelle Bolsonaro, o presidente afirmou tem vontade de “encher de porrada” a boca do jornalista.

Atentos, usuários das redes sociais passaram a cobrar a Folha pelo editorial publicado neste sábado em que compara Bolsonaro a ex-presidenta Dilma Rousseff.

“Esperando vocês comparar ele com a Dilma. Vamos lá, vocês conseguem”, comentou uma usuária do Twitter na publicação da Folha de S. Paulo sobre a ameaça do presidente ao repórter.

