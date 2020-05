Bolsonaro ameaça militarizar ainda mais Ministério da Saúde

'Vai botar mais militares, sim, com civis não deu certo', diz Bolsonaro, ao indicar que vai continiuar nomeando militares em cargos no Ministério da Saúde sobre Ministério da Saúde edit

247 - Jair Bolsonaro elogiou o general Eduardo Pazuello, ministro interino da Saúde, justifica as nomeações que fez, pois são de "pessoas com quem já trabalhou" e dá indicações de que o ministério continuará a ser militarizado.

Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira que irá colocar mais militares no Ministério da Saúde porque o trabalho de civis na pasta "não deu certo", informa o jornalista Daniel Gullino no Globo. O ministro interino, Eduardo Pazuello, que é general da ativa, nomeou 13 militares nos últimos dias para a pasta, em meio à pandemia do novo coronavírus.

Bolsonaro afirma que isto "está dando certo". "Vai botar mais militares, sim, com civis não deu certo. E ponto final".

