Bolsonaro amplia acesso ao Prouni, que passa a aceitar estudantes de escola privada sem bolsa. Oposição denuncia: "lixo"

247 - O governo Jair Bolsonaro ampliou o acesso ao Prouni (Programa Universidade para Todos) a estudantes pagantes ou que tiveram bolsa parcial em escolas privadas, em medida descrita pela oposição como "lixo". A alteração da Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (7).

Atualmente, podem participar do programa, além de quem estudou na rede pública, quem fez ensino médio em escola particular com bolsa integral.

O ex-ministro da Educação Fernando Haddad lembrou que o foco do programa é ajudar "jovens, pobres, pretos e periféricos".

O governo cita a necessidade de "desburocratização". O objetivo é "ampliar as políticas de inclusão na educação superior, diminuindo a ociosidade na ocupação de vagas antes disponibilizadas e promover o incremento de mecanismos de controle e integridade e a desburocratização", diz o Planalto, segundo a Folha de S.Paulo.

Hoje, por MP, Bolsonaro começa a destruir o Prouni. Um dos programas que eu mais me orgulho de ter concebido, junto com minha companheira Ana Estela. Quase 3 milhões de jovens, pobres, pretos e periféricos beneficiados. A Câmara deveria devolver para o Planalto esse lixo. Nojo!!! December 7, 2021

