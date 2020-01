Bolsonaro antecipa retormo à Brasília

Jair Bolsonaro decidiu antecipar para a tarde desta segunda-feira o retorno a Brasília, informou o porta-voz da Presidência, general Otávio do Rêgo Barros,. revisão inicial era que ele só retornasse do descanso no Guarujá (SP) na quinta-feira edit

Reuters - O presidente Jair Bolsonaro decidiu antecipar para a tarde desta segunda-feira o retorno a Brasília, informou o porta-voz da Presidência, general Otávio do Rêgo Barros, à Reuters.

A previsão inicial era que ele só retornasse do descanso no Guarujá (SP) —para onde partiu na quinta-feira— na terça-feira pela manhã.

O porta-voz não informou o motivo da antecipação do retorno do presidente. Havia a expectativa —embora não constasse de sua agenda para esta segunda-feira— de uma visita de Bolsonaro ao Porto de Santos, próximo à base militar onde o presidente descansa.

Em uma transmissão nas redes sociais na quinta-feira passada, o presidente rebateu o governador de São Paulo e potencial adversário na sucessão presidencial de 2022, João Doria (PSDB), ao desmentir a notícia de que haveria a privatização dos portos de Santos e de São Sebastião —cuja gestão atualmente está a cargo do governo federal— ainda neste ano.

Bolsonaro chegou a falar na transmissão que visitaria o local. “Com toda certeza, poderemos ter novidade no porto de Santos também após a nossa visita na segunda-feira. Mas por favor, quem fala de obras federais, ações, é o Jair Bolsonaro, presidente da República, tá ok? No mais, boa sorte para o senhor aqui no Estado”, cutucou ele.

No fim do ano, em outro curto período de férias, o presidente também decidiu antecipar retorno do descanso que gozava em uma base militar próximo a Salvador (BA). Ele viajou no dia 27 e iria só retornar após a virada do ano, mas voltou a tempo de passar os festejos de Ano Novo em Brasília.

Nas duas viagens, a primeira-dama, Michelle, não acompanhou o presidente. Na primeira, ela se preparava para uma cirurgia e agora se recupera do procedimento, realizado dia 2.

Por Ricardo Brito

