Bolsonaro anuncia nova aglomeração de motos, agora no Rio

Após mobilização de motociclistas em Brasília neste domingo (9), segundo ele pelo dia das mães, Bolsonaro anunciou no Twitter: 'dia 23 vai ser no Rio'

247 - Um dia depois da aglomeração de motociclistas em Brasília, Jair Bolsonaro anunciou pelo Twitter nesta segunda-feira (10) que fará o mesmo no Rio de Janeiro no próximo dia 23. Na capital federal, o ato, segundo ele, foi em homenagem ao Dia das Mães.

Na última sexta-feira (7), circulou nas redes sociais outra foto de Bolsonaro passeando de moto, enquanto ele inaugurava uma ponte do Rio Madeira. Ele estava com o empresário Luciano Hang, das lojas Havan, na garupa, e os dois andavam sem capacete.

Bolsonaro continua provocando aglomerações, sem máscara, durante a pandemia de coronavírus, mesmo com as cobranças e pedidos de apuração por parte da CPI da Covid. As aglomerações provocadas pelo chefe do Planalto é um dos pontos a serem investigados pelos senadores.

- Dia 23 será no Rio de Janeiro/RJ.

- Agradeço o convite de todos aqueles que acreditam no Brasil e têm Deus no coração! pic.twitter.com/o4NFChwt8s — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) May 10, 2021

