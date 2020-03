Bolsonaro anuncia que laboratórios das Forças Armadas aumentarão produção de cloroquina

247 - Jair Bolsonaro anunciou por meio do Twitter que os laboratórios químicos das Forças Armadas irão ampliar a produção de cloroquina e álcool em gel.

A cloroquina está sendo amplamente divulgada por Bolsonaro como tratamento efetivo contra os efeitos do coronavírus, apesar de não haver resultados conclusivos sobre o uso da substância contra a Covid-19.

Há relatos inclusive de pacientes que morreram ao serem submetidos ao tratamento com cloroquina.

A produção em caráter emergencial será feita de forma conjunta no Laboratório Farmacêutico da Marinha (LFM), no Laboratório Químico Farmacêutico do Exército (LQFEx) e no Laboratório Químico Farmacêutico da Força Aérea (LAQFA), todos no Rio de Janeiro.

“As ações conjuntas permitirão acelerar a produção, de forma que sejam concluídos dois lotes por semana, o que representa cerca de 500 mil comprimidos”, explicou o Capitão de Mar e Guerra André Hammen.

“Muitas pessoas estão adquirindo esse remédio e está faltando para quem realmente precisa. Nesse atual cenário em que o Brasil se encontra, a sociedade precisa estar atenta para que esse remédio não seja consumido sem indicação”, alertou a Coronel médica do Exército Carla Clausi.

*Com informações do Ministério da Defesa.