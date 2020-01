Bolsonaro aposta em igrejas para oficializar seu partido

Fiéis de uma igreja de Londrina, no Paraná, foram "desafiados" no último domingo (26), a assinarem uma ficha de adesão ao partido Aliança pelo Brasil, liderado por Jair Bolsonaro. O fato tem se repetido em diversos cultos religiosos pelo Brasil edit

247 - O reverendo Emerson Ferreira pediu, do púlpito, para os membros da Igreja Presbiteriana Central de Londrina colocarem seus nomes na lista que será entregue à Justiça Eleitoral para oficializar a criação do partido de Bolsonaro. Representantes de um cartório da cidade estavam no local para reconhecer as assinaturas.

Os organizadores do partido Aliança pelo Brasil estão usando a coleta de assinaturas junto a membros de congregações religiosas para garantir as cerca de 492 mil assinaturas para tornar a sigla oficial, com tempo hábil para concorrer às eleições já em 2020.

Reportagem de O Estado de S.Paulo destaca que "entre os princípios elencados no estatuto do Aliança, estão os 'valores culturais e religiosos dos brasileiros'".

De acordo com esta concepção políticos alinhados com Bolsonaro pregam abertamente que "é um dever do cristão participar da vida pública, da vida política de um país", para justificar as ações destinadas à legalização do partido de Bolsonaro.