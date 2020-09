Bolsonaro apresenta quadro estável após cirurgia para retirada de cálculo na bexiga, diz boletim

Eduardo Simões, Reuters - A cirurgia a que o presidente Jair Bolsonaro foi submetido nesta sexta-feira para retirada de um cálculo na bexiga ocorreu sem intercorrências, o cálculo foi completamente removido e o presidente está estável, sem febre e sem dor, informou boletim médico do Hospital Albert Einstein.

O procedimento demorou cerca de 1h30, de acordo com boletim. Bolsonaro deu entrada no hospital às 7h desta sexta e a expectativa é de que ele permaneça internado, no máximo, até domingo, segundo disse à Reuters na quinta-feira o médico Leandro Echenique, um dos responsáveis pelo tratamento de Bolsonaro.