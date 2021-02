Bolsonaro aprova 67 agrotóxicos; sete são extremamente tóxicos para o ser humano

Desde o início do governo Bolsonaro, 590 produtos com esta finalidade foram aprovados edit

247 - O Ministério da Agricultura (Mapa) publicou esta quinta-feira, no Diário Oficial, o registro de 67 novos agrotóxicos, sendo sete considerados "extremamente tóxicos" pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Desde o início do governo Bolsonaro, 590 produtos com esta finalidade foram aprovados. A conta refere-se apenas aos artigos que podem ser vendidos para os produtores rurais. A informação é do jornal O Globo.

O registro de agrotóxicos aumentou vertiginosamente no governo Bolsonaro comparado ao visto no início dos mandatos de seus antecessores. No primeiro biênio do governo Lula (2003-2004), foram aprovados 117 produtos formulados. Este índice saltou para 188 nos dois primeiros anos da presidência de Dilma Rousseff (2012-2012). E, no mandato de Michel Temer (2017-2018), 470 agrotóxicos chegaram pela primeira vez aos produtores rurais.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.