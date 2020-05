Bolsonaro assume golpe e compartilha live sobre intervenção militar

Na live, Ives Gandra Martins comenta o que chama de “aplicação pontual do artigo 142” e a “politização do STF” edit

Da revista Fórum – O presidente Jair Bolsonaro compartilhou em sua conta no Twitter um link para uma live do jurista Ives Gandra Martins com o título “Chegou a hora do 142”, na tarde desta quinta-feira (28).

O título é uma referência ao artigo 142 da Constituição, frequentemente citado por bolsonaristas para defender uma intervenção das Forças Armadas, a partir de uma interpretação equivocada.

Na live, Ives Gandra Martins comenta o que chama de “aplicação pontual do artigo 142” e a “politização do STF”. Nos últimos dias, Bolsonaro tem escalado ataques ao Supremo Tribunal Federal, irritado com o andamento de pelo menos três inquéritos: o da interferência dele na Polícia Federal, o das declarações de Abraham Weintraub (Educação) contra a Corte e o das redes de fake news bolsonaristas.

- Live com Ives Gandra: A politização no STF e a aplicação pontual da 142.https://t.co/lqIHJ5866w — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) May 28, 2020

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.