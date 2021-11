Bolsonaro ataca Aziz, que rebate: "abre a boca pra jogar fezes"

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Jair Bolsonaro resolveu atacar o senador Omar Aziz (PSD-AM), que presidiu a CPI da Covid, ao chamar o parlamentar de "cara de capivara", durante uma "motociata" em Ponta Grossa (PR). O congressista rebateu ao dizer que "Bolsonaro abre a boca para jogar fezes". As informações foram publicadas pelo portal Uol.

Bolsonaro disse que a "única acusação bombástica da CPI do Omar Aziz foi a de que temos um presidente que é motoqueiro". "Aquele cara de capivara me chamando de motoqueiro, me acusou como se eu fosse ficar indignado. Pode falar motoqueiro ou motociclista. Eu sei o que é liberdade sobre duas rodas", declarou.

O parlamentar afirmou ser uma "pena que o Brasil seja governado por esse tipo de gente". "O sentimento que eu tenho nesse momento, além de preocupação, é de pena com quem está passando fome e dificuldade”, disse ainda o senador.

PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE