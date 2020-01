Bolsonaro ataca “comunista” do Maranhão para comemorar inauguração de obra

Jair Bolsonaro compartilhou no Twitter um vídeo sobre a inauguração de uma obra no Maranhão e aproveitou para atacar o governador Flávio Dino (PCdoB). “Obras definitivas têm chegado em todo o Nordeste. No vídeo, poços artesianos no interior do Maranhão, o único estado governado por comunistas declarados no Brasil”, disse edit

247 - Jair Bolsonaro atacou novamente o governo do Maranhão, comandado por Flávio Dino (PCdoB), eventual candidato a presidente da República em 2022. “Obras definitivas têm chegado em todo o Nordeste. No vídeo, poços artesianos no interior do Maranhão, o único estado governado por comunistas declarados no Brasil”, escreveu ele no Twitter.

Na gravação compartilhada por Bolsonaro, o prefeito Fred Maia (MDB) destaca a ação do Governo Federal em conjunto com a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e a prefeitura de Trizidela do Vale.

Bolsonaro já havia atacado o governador, em julho, durante coletiva de imprensa.

"O pior governador é o do Maranhão. Não tem que ter nada com esse cara", disse ele ao ministro Onyx Lorenzoni, da Casa Civil, e vazada no vídeo da transmissão, uma vez que o microfone estava aberto.