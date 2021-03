Bolsonaro ataca "especuladores mafiozinhos" que espalham "mentiras" sobre Petrobras

O presidente condenou investidores do mercado financeiro, acusados de lucrar indevidamente através do uso de informações privilegiadas. O presidente também se defendeu das críticas de interferência na estatal, dizendo que a troca de comando é normal edit

247 - Jair Bolsonaro atacou quem chama de "especuladores mafiozinhos que tem em tudo quanto é lugar" na Bolsa de Valores. Segundo o presidente, estes espalham "mentiras" sobre a Petrobras, cuja troca de comando vem gerando intensa oscilação no mercado de ações.

Para investidores, a nomeação do general Joaquim Silva e Luna para a presidência da companhia significa uma certa estatização. Para eles, os preços repassados ao consumidor devem seguir as flutuações do mercado internacional.

Além disso, existem fortes indícios de que alguns especuladores do mercado financeiro detinham informações privilegiadas sobre a estatal (prática conhecida como insider trading). Um único investidor embolsou um lucro de R$ 18 milhões desta maneira, revelou o Globo.

Bolsonaro se defendeu das críticas em sua tradicional live semanal nas redes sociais: "Não houve interferência. Eu não falei 'vou baixar o preço na canetada'. Me acusaram de tudo, (de) intervencionista".

O presidente afirmou que a decisão de mudar o comando da estatal é normal e criticou o ainda presidente Roberto Castello Branco: "Agora o general vai chegar na Petrobras e fazer o trabalho que eu gostaria que fizesse, que o outro não fazia".

