Bolsonaro ataca IstoÉ, diz que inventaram ex-mulher e afirma que mídia não "voltará a mamar"

“A Revista IstoÉ inventou uma EX-MULHER para mim. - Não se cansam de mentir, desinformar, fofocar, espalhar o ódio... - Não adianta, não terão mais bilhões do contribuinte para propaganda oficial do Governo. - Querem me derrubar para voltarem a mamar nos cofres públicos”, escreveu no Twitter.

A postagem faz referência a uma reportagem publicada pela revista IstoÉ intitulada “Ex-mulher de Bolsonaro é expulsa do PSL”. A deputada estadual Valéria Bolsonaro, parente distante de Jair Bolsonaro, que foi expulsa do PSL de São Paulo por infidelidade partidária, é uma parente distante do ex-capitão. O título da reportagem foi corrigido pouco depois da postagem feita por Bolsonaro.

A IstoÉ também publicou uma nota em seu site destacando que a “versão anterior” da reportagem “afirmava que Valeria Bolsonaro era ex-esposa do presidente Jair Bolsonaro. Ela é na verdade uma parente do presidente”.

