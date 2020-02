Bolsonaro ataca o Congresso mas quer que este apoie seus projetos

247 - Diante do rechaço do mundo político à sua mobilização para o ato do dia 15 de março pedindo o fechamento do Congresso e ameaçando restringir ainda mais a democracia, Bolsonaro agora nega que tenha tentado jogar a população contra o Poder Legislativo, informa reportagem da Folha de S.Paulo.

A ação de Bolsonaro agravou a crise política e levou o governo a temer uma reação do Congresso que prejudique os planos do governo e até mesmo abra o processo de impeachment.

Nas ruas podem surgir movimentos populares que levantem a palavra de ordem Fora Bolsonaro.