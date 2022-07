Bolsonaro ataca o STF e diz que não colocará mais nenhum "abortista" na corte (vídeo)

Falando a evangélicos, ocupante do Planalto diz que pelo menos "metade mais um do Supremo é favorável ao aborto" edit

Falando a evangélicos, em um evento da Marcha para Jesus, Jair Bolsonaro atacou o Supremo Tribunal Federal mais uma vez, ao dizer prejorativamente que acredita haver maioria na corte favorável ao aborto.

Ä Suprema Corte Brasileira, que vocês conhecem muito bem, entendo eu que pelo menos metade mais um é favorável ao aborto.

Bolsonaro ignora ou finge ignorar que não há ninguém favorável ao aborto.

O que existe são pessoas que entendem que a prática não deve ser criminalizada e que o aborto já acontece no Brasil, só que, para os mais pobres, em condições precárias, que colocam em risco a saúde da mulher.

Disse mais Bolsonaro: "Mas (os ministros do STF) acham que não tem clima para tratar esse assunto. Quem por ventura chegar à Presidência em janeiro do ano que vem colocará em 23 mais dois ministros no Supremo Tribunal Federal. Se for eu, se esta for a missão repetida de Deus, pode ter certeza, de minha parte, nenhum abortista será colocado dentro do Supremo Tribunal Federal."

Leia: https://t.co/AXxu9tPG3i pic.twitter.com/GUNtGIJ1vf CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE July 23, 2022













