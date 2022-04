Bolsonaro ataca PT e diz que cubanos dos Mais Médicos eram 'escravos' (vídeo)

"O programa no passado, Mais Médicos, do PT, era um serviço que escravizava nossos irmãos cubanos e não atendia a população”, afirmou edit

247 - Jair Bolsonaro (PL) atacou o programa de saúde Mais Médicos, feito pelo PT e que foi responsável por atender milhares de famílias brasileiras pobres.

Ele afirmou que os médicos enviados por Cuba para ajudar o Brasil eram "escravos" e ironizou a morte do ex-presidente cubano e líder da Revolução de 1959, Fidel Castro, que faleceu em 2016.

“Muito desses cubanos ficaram no Brasil e depois foram para os Estados Unidos tem ações contra o Brasil, trabalho análogo contra a escravidão. Para mim, é escravidão, dado que não tinha o direito de ir e vir. Esse era o programa no passado, Mais Médicos, do PT, um serviço que escravizava nossos irmãos cubanos e não atendia a população”, relatou.

“Bem, Fidel Castro não viu acabar isso porque ele foi para um lugar bastante quente em 2016”, afirmou.

No lançamento de programa que substitui o “Mais Médicos”, @jairbolsonaro diz que profissionais cubanos eram escravos.



Ao citar o fim da iniciativa criada no governo petista, Bolsonaro disse que o ditador Fidel Castro - falecido em 2016 - foi para "um lugar bastante quente". pic.twitter.com/0KwusBaSzk

