Bolsonaro ataca STF e diz que Allan dos Santos "não pode viver como exilado"

Revista Fórum - Em entrevista a uma rádio do Pará na manhã desta segunda-feira (11), Jair Bolsonaro (PL) voltou a atacar ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e saiu em defesa do blogueiro Allan dos Santos, investigado como um dos chefes da milícia virtual que propaga discursos de ódio nas redes que fugiu para os EUA após virar alvo da corte.

"Nós temos um jornalista, o Allan dos Santos, pode gostar dele ou não gostar, não me interessa isso daí, mas ele não pode viver como um exilado", disse.

Na sequência, Bolsonaro iniciou os ataques, mirando primeiramente o ministro Alexandre de Moraes.

Leia a íntegra na Fórum.

