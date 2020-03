Bolsonaro atenta contra a democracia e precisa ser afastado, diz Batochio

247 - O advogado José Roberto Batochio publicou artigo no jornal O Estado de S.Paulo em que alerta sobre o atentado contra a democracia cometido por Jair Bolsonaro e a defesa de que, diante desse fato, não pode mais ocupar o cargo de presidente. Bolsonaro tem anunciado e convocado a população a ir às ruas no dia 15 de março em manifestações que pedem o fechamento do Congresso, do Judiciário e nesta quarta-feira 11 recebeu até apoio de nazistas.

"Quando o Executivo exorta seus acólitos em busca de apoio não propriamente à sua linha política, mas para intimidar os demais Poderes, expõe de forma condenável sua incapacidade de governar segundo a ordem democrática. Tal procedimento é típico de governos que não lograram cumprir promessas de campanha, frustraram eleitores e deram razão à oposição, buscando responsabilizar um “inimigo externo” por seu fracasso", escreve Batochio.

"Se a regra era culpar a imprensa, agora agitam as redes sociais. No andar dessa carruagem, a convocação do presidente da República para que seus correligionários venham às ruas, em manifestações contrárias à independência e autonomia do Congresso e do Supremo Tribunal Federal, constitui um atentado à democracia que faria Churchill novamente ir à luta, como o fez contra o Terceiro Reich", completa.