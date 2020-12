Bolsonaro avalia fazer reforma ministerial para tentar eleger presidentes da Câmara e do Senado

247 - A decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de impedir a reeleição dos atuais presidentes da Câmara e do Senado aumenta a possibilidade de realização por Jair Bolsonaro de uma reforma ministerial a fim de acomodar aliados.

Esta reforma está sendo considerada nos bastidores como determinante para que o governo consiga eleger os políticos de sua preferência para o comando das duas casas legislativas a partir de fevereiro de 2021.

Reportagem de O Estado de S.Paulo informa que uma das alterações estudadas é transferir o ministro-chefe da Secretaria de Governo, o general Luiz Eduardo Ramos, para a Secretaria-Geral da Presidência, no lugar do ministro Jorge Oliveira, que deixa o governo para assumir uma vaga no Tribunal de Contas da União (TCU). Também são discutidas mudanças nos ministérios da Cidadania, Turismo e Relações Exteriores. Apesar da pressão, Bolsonaro já indicou que o ministro Ricardo Salles está blindado no comando do Meio Ambiente.

Para o lugar de Ramos, na Secretaria de Governo, são ventilados os nomes do líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR), e do ministro das Comunicações, Fábio Faria (PSD), ambos de partidos do Centrão.

Na Câmara, o deputado federal Arthur Lira (PP-AL), líder do Centrão, é apontado até agora como o candidato preferido de Bolsonaro. No Senado, entretanto, o governo ainda decide como se posicionará após o atual presidente, Davi Alcolumbre (DEM-AP), ter sido impedido pelo STF de disputar a reeleição. O Executivo apoiava a recondução de Alcolumbre, mas agora precisa refazer os cálculos políticos.

